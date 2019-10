Umbria, Conte: Non è test decisivo per il Governo

Roma, 24 ott. (LaPresse) - "Con grande rispetto per la popolazione umbra non può essere questo un test decisivo per un progetto che si compone di tanti punti programmatici". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando di fronte alle telecamere a Solomeo.

