Umbria, Conte: Domani? Ho ricevuto invito, leader insieme fatto positivo

di npf

Roma, 24 ott. (LaPresse) - "Ho ricevuto un invito per domani. Sarà un'occasione per me per parlare del decreto terremoto, per dare risposte a questa campagna elettorale. Il fatto che ci siano i leader a parlare con i cittadini mi sembra un fatto positivo". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando di fronte alle telecamere a Solomeo.

