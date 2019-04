Umbria, assessore e segretario Pd ai domiciliari. Indagata la presidente della Regione

In corso un'inchiesta sui concorsi in sanità

Perquisizioni della guardia di finanza in corso a Perugia in un'inchiesta sui concorsi in sanità. Indagata la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, nell'ambito di un'inchiesta della Procura per cui - secondo quanto riporta Umbria24.it - sono finiti agli arresti domiciliari il segretario del Partito democratico ed ex sottosegretario all'Interno, Gianpiero Bocci, l'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, e il dg dell'ospedale, Emilio Duca. Stesso provvedimento per il direttore amministrativo.

"Quest'oggi - spiega in una nota la presidente Marini - mi è stata notificata dalla Procura della Repubblica di Perugia una richiesta di acquisizione di atti nell'ambito di una indagine preliminare relativa a procedure concorsuali in capo ad una Azienda sanitaria umbra. Ho offerto la mia massima collaborazione personale e istituzionale all'attività dei rappresentanti dell'autorità giudiziaria. Sono assolutamente tranquilla e fiduciosa nell'operato della magistratura, nella certezza della mia totale estraneità ai fatti e ai reati oggetto di indagine".

