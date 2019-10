Umbria, Appendino: Fiducia in Conte, spero governo vada avanti

di mrc/vln

Torino, 28 ott. (LaPresse) - "Continuo ad avere la massima fiducia nel presidente del Consiglio Conte e spero che il governo vada avanti.

Questa alleanza o meglio questo governo ha senso di esistere se risponde ai bisogni del Paese". Lo ha dichiarato la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine della conferenza stampa di presentazione del progetto 'Save tour' di Intesa Sanpaolo a Torino a chi le chiede se il risultato del voto in Umbria possa essere letto come avviso di sfratto al governo. "Credo - ha continuato - che questo debba essere letto come uno stimolo per dare risposte a delle esigenze che esistono. Il punto non è attaccare Salvini o non attaccare Salvini, lui rappresenta dei bisogni. Il punto è che chi governa deve essere in grado di accoglierli e dare risposte con modelli culturali che in qualche modo appartengono a loro".

