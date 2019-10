Umabria, Salvini: Chi non vota è complice, ogni voto fa la differenza

di scp

Milano, 13 ott. (LaPresse) - "Chi non vota è complice". Così Matteo Salvini da un evento elettorale a Castel Ritaldi, in provincia di Perugia. "Mai pensare di aver perso o di aver vinto, mai come questa volta il voto di ogni uomo e ogni donna può fare la differenza", rimarca.

