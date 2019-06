Uil, Di Maio: Mai chiesto rimozione striscione, libertà vale sempre

di dab

Milano, 8 giu. (LaPresse) - "Giusto per chiarire e senza alcuna polemica: non ho mai chiesto e non mi sarei mai sognato di chiedere la rimozione di uno striscione che, ironicamente e pacificamente, critica il governo. La libertà di pensiero vale sempre. Questo è un principio che, come Movimento 5 Stelle, per primi, abbiamo sempre difeso e che continueremo a difendere. Che ad esporlo siano le sigle sindacali o chiunque altro non importa, ognuno ha il diritto di esprimere le proprie idee nel rispetto del decoro e della legge. Lo dice la nostra Costituzione e non dobbiamo dimenticarlo. A dimostrazione di quel che dico, quello striscione lo espongo io. Eccolo. Evviva la libertà". Lo scrive su Facebook il vicepremier, Luigi Di Maio, commentando la notizia dello striscione della Uil rimosso durante la manifestazione unitaria dei sindacati.

