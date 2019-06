Roma, bloccato striscione ironico della Uil con Salvini e Di Maio

Uno striscione ironico preparato dalla Uil in occasione della manifestazione unitaria sul pubblico impiego e raffigurante Matteo Salvini e Luigi Di Maio è stato bloccato dalla Digos a Roma. E' la stessa Uil a darne notizia. Secondo quanto si apprende, è stato fatto arrotolare davanti allo stand della Uil in piazza del Popolo.

Sullo striscione appare una vignetta con protagonisti i due vicepremier. "Mattè, dicono che mettesse contro il sindacato porta male!!", dice il ministro del Lavoro con in mano uno smartphone. "Sì Gigino, lo so, infatti me sto a portà avanti col lavoro!!", risponde il ministro dell'Interno, raffigurato mentre si fa un selfie con la maglia blu delle Uil Fpl.

Landini e Furlan - Intanto, alla manifestazione, sono intervenuti Maurizio Landini e Annamaria Furlan. "Siamo qui per chiedere un cambiamento vero e il governo se vuole cambiare davvero ha bisogno dei lavoratori e della loro intelligenza", ha dichiarato il segretario generale della Cgil. "Siamo in piazza per dire che il lavoro pubblico va valorizzato è la condizione per migliorare i servizi pubblici. C'è bisogno di fare tante assunzioni, di fare una riforma vera, di rinnovare i contratti. In questo settore ci sono anche contratti che è 10-12 anni che non sono rinnovati come quello della sanità privata. Siamo di fronte anche alla richiesta di rilanciare il lavoro e gli investimenti in questo paese", ha aggiunto.

Dura la segretaria generale della Cisl: "Dal governo di Giuseppe Conte tante promesse ma zero fatti. Meno servizi pubblici vuol dire meno tutele e aiuti alle persone". "Ci opponiamo a tutto questo".

