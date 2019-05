Ue, Zingaretti: Governo Salvini taglia servizi, a casa al più presto

di npf

Roma, 31 mag. (LaPresse) - "Come drammaticamente avevamo previsto il governo Salvini, subito dopo le elezioni, inizia a tagliare i servizi sociali per le persone e domani inizia anche il taglio delle pensioni per sei milioni di pensionati in Italia. Lo avevamo denunciato, loro lo negavano. Ora lo ammette il ministro dell'Economia. L'unica soluzione è che questo Governo vada al più presto a casa e si ricostruisca un progetto per rimettere in piedi questo Paese. Ora è tempo di dire la verità". Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti in un video postato sui suoi canali social, dopo la lettera di risposta inviata dal ministro dell'Economia Giovanni Tria all'Ue.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata