Ue, Zingaretti: Gentiloni ottima scelta, Italia torna protagonista

di dab/npf

Milano, 5 set. (LaPresse) - "Felice per Paolo Gentiloni designato Commissario Ue. Ottima scelta per l'Italia che torna protagonista in Europa". Lo scrive in un Tweet il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata