Ue, Zanni (Lega): Se eurodeputati coerenti, votare contro von der Leyen

di lrs

Milano, 4 lug. (LaPresse) - "Se veramente il Parlamento si vuol rispettare, se veramente il Parlamento o la maggioranza in Parlamento vogliono difendere il metodo del candidato guida, alle parole possono far seguire i fatti. Se veramente volete essere coerenti, potete votare contro la candidata che il Consiglio ha proposto per la presidenza della Commissione", Ursula von der Leyen. Lo ha detto il leghista Marco Zanni, capogruppo di Identità e democrazia, durante il dibattito all'Europarlamento di Strasburgo, rivolto agli eurodeputati. "Se farete un gesto di questo tipo - ha aggiunto - potrete essere considerati coerenti, altrimenti le vostre rimarranno come sempre e come spesso avete dimostrato parole al vento e dimostrerete che questa istituzione non vale a niente e non ha voce in capitolo nelle istituzioni europee".

