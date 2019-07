Ue, Weber a Sassoli: Ppe la sosterrà come presidente Europarlamento

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "A nome del Ppe, congratulazioni per la sua nomina a presidente del Parlamento europe. Per i prossimi due e anni e mezzo il Ppe la sosterrà come presidente". Lo ha detto Manfred Weber, leader del Partito popolare europeo, intervendo a Strasburgo, poco dopo l'intervento di David Sassoli.

