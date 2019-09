Ue, Von der Leyen a Gentiloni: Livelli elevati debito sono fonte di rischio

di msr/mad

Bruxelles (Belgio), 10 set. (LaPresse) - "Gli attuali elevati livelli di debito sono una fonte di rischio e un vincolo per i governi, che non riescono a stabilizzare l'economia quando necessario. Dovresti esaminare come affrontare i livelli di debito sia nel settore pubblico che in quello privato". Così la presidente eletta Ursula Von der Leyen nella sua lettera di mandato a Paolo Gentiloni. "Dovresti assicurarti che l'Europa aumenti la sua capacità di resistenza agli shock e assicuri stabilità in caso di un'altra recessione economica", ha sottolineato.

