Ue, Tria: Nessun collegamento tra trattativa su infrazione e nomine

di ntl/alm

Roma, 4 lug. (LaPresse) - " Non c'è stato nessun collegamento tra il dialogo e il dibattito con la commissione sul nostro bilancio e la procedura di infrazione con altre discussioni su nomine, trattati e via. Sono piani completamente diversi, non c'è stata nessuna commistione: anche le persone ai tavoli erano gran parte diverse". Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria rispondendo alle domande durante l'audizione in Senato davanti alle commissioni Bilancio e Senato sugli esiti dell'Ecofin.

