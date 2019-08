Ue, Sassoli: Per commissario non ci sono pressioni, è una necessità

di ect

Milano, 24 ago. (LaPresse) - "E' interesse dell'Italia presentare presto una personalità per un ruolo così importante. Non ci sono pressioni, c'è un percorso che naturalmente dovrà avviarsi nel mese di settembre. E speriamo che il governo italiano sia pronto a indicare un proprio rappresentante". Lo ha detto parlando di Brexit il presidente dell'europarlamento, David Sassoli, a margine del Meeting di Rimini. "Un'Europa che non ha un'Italia all'altezza in questa fase di avvio della legislatura europea, perde qualcosa. Non è una pressione, è una necessità", ha ribadito.

