Ue, Sassoli: In troppi hanno scommesso su declino ma cittadini ci credono

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "In questi mesi, in troppi, hanno scommesso sul declino di questo progetto, alimentando divisioni e conflitti che pensavamo essere un triste ricordo della nostra storia. I cittadini hanno dimostrato invece di credere ancora in questo straordinario percorso, l'unico in grado di dare risposte alle sfide globali che abbiamo davanti a noi". Così David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in aula a Strasburgo.

