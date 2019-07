Ue, Sassoli: Immersi in trasformazioni epocali, grande responsabilità

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "In questo momento, al termine di una intensa campagna elettorale, ha inizio una legislatura che gli avvenimenti caricano di grande responsabilità perché nessuno può accontentarsi di conservare l'esistente. Ce lo dice il risultato elettorale, ce lo testimonia la stessa composizione di questa Assemblea". Così David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in aula a Strasburgo. "Siamo immersi in trasformazioni epocali: disoccupazione giovanile, migrazioni, cambiamenti climatici, rivoluzione digitale, nuovi equilibri mondiali, solo per citarne alcuni, che per essere governate hanno bisogno di nuove idee, del coraggio di saper coniugare grande saggezza e massimo d'audacia", ha aggiunto.

