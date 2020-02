Ue, Sassoli: Da Michel proposta bilancio non soddisfacente

di mbb/abf

Roma, 14 feb. (LaPresse) - "Ringrazio il presidente Charles Michel per il lavoro che ha svolto, ma certamente la proposta che ha presentato oggi per il futuro quadro finanziario pluriennale è molto lontana dalle reali necessità per finanziare adeguatamente i vecchi e i nuovi programmi dell'Unione europea". Così David Sassoli, presidente del Parlamento europeo.

"Siamo a cifre che non si discostano dalla proposta della presidenza finlandese sulle quali il Parlamento europeo si è già espresso con chiarezza e a larghissima maggioranza", sottolinea Sassoli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata