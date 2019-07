Ue, Sassoli: Capirete mia emozione, grazie Tajani per lavoro svolto

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Tutti voi capirete la mia emozione in questo momento nell'assumere la presidenza del Parlamento europeo e di essere stato scelto da voi per rappresentare l'Istituzione che più di ogni altra ha un legame diretto con i cittadini, che ha il dovere di rappresentarli e difenderli. E di ricordare sempre che la nostra libertà è figlia della giustizia che sapremo conquistare e della solidarietà che sapremo sviluppare". Così David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in aula a Strasburgo. "Permettetemi di ringraziare il presidente Antonio Tajani - ha continuato - per il lavoro svolto in questo Parlamento, per il suo grande impegno e la sua dedizione a questa Istituzione. Voglio anche dare il benvenuto ai nuovi colleghi, che sono il 62% di quest'Aula, un bentornato ai parlamentari confermati e alle donne, che rappresentano il 40% di tutti noi. Un buon risultato, ma noi vogliamo di più".

