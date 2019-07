Ue, Sassoli: Cambiarla per dare risposte vere, recupero spirito Ventotene

di lrs

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "Dobbiamo recuperare lo spirito di Ventotene e lo slancio pionieristico dei Padri Fondatori, che seppero mettere da parte le ostilità della guerra, porre fine ai guasti del nazionalismo dandoci un progetto capace di coniugare pace, democrazia, diritti, sviluppo e uguaglianza". Lo ha detto David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in aula a Strasburgo. "Dobbiamo avere la forza di rilanciare il nostro processo di integrazione, cambiando la nostra Unione per renderla capace di rispondere in modo più forte alle esigenze dei nostri cittadini e per dare risposte vere alle loro preoccupazioni, al loro sempre più diffuso senso di smarrimento", ha aggiunto.

