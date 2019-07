Ue, Sassoli: Antidoto degenerazione nazionalista e conflitti distruttivi

Milano, 3 lug. (LaPresse) - "L'Unione europea non è un incidente della Storia". Lo ha detto David Sassoli, neo presidente del Parlamento europeo, intervenendo in aula a Strasburgo. "Non siamo un incidente della Storia, ma i figli e i nipoti di coloro che sono riusciti a trovare l'antidoto a quella degenerazione nazionalista che ha avvelenato la nostra storia. Se siamo europei è anche perché siamo innamorati dei nostri Paesi. Ma il nazionalismo che diventa ideologia e idolatria produce virus che stimolano istinti di superiorità e producono conflitti distruttivi", ha aggiunto.

