Ue, Salvini: Prima garanzia a italiani poi a tutti gli altri

di lcl/npf

Roma, 21 giu. (LaPresse) - "Prima vengono le garanzie per gli italiani, poi per tutti gli altri". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a margine della cerimonia per i 245 anni della Guardia di Finanza.

