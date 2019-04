Ue, Salvini: Per molti cittadini è incubo, lavoriamo insieme per nuovo sogno

di lrs/mad

Milano, 8 apr. (LaPresse) - "Facciamo parte ad oggi di famiglie politiche diverse nel Parlamento europeo. Ho l'onore di rappresentare tutti i movimenti politici alleati della Lega. Ho letto qualcuno non c'è, qualcuno c'è: ogni gruppo ha un rappresentante a questo tavolo. La notizia è che stiamo lavorando per un nuovo sogno europeo. Oggi per molti cittadini l'Ue è un incubo e non un sogno. Stiamo lavorando per alcuni temi comuni come lavoro, la tutela dell'ambiente, la sicurezza". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, durante la conferenza 'Verso l'Europa del buonsenso', che dà il via alla campagna elettorale per le elezioni europee, con rappresentanti di AfD, 'Veri finlandesi', Partito popolare danese.

