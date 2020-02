Ue, Salvini: O regole cambiano o inutile stare in una gabbia

di lrs

Milano, 15 feb. (LaPresse) - "O l'Europa cambia o non ha più senso di esistere. O si sta dentro cambiando le regole di questa Europa oppure, come mi ha detto un pescatore di Bagnara Calabra, ragazzi, facciamo gli inglesi. O le regole cambiano o è inutile stare in una gabbia dove ti impediscono di fare il pescatore, il medico e il ricercatore". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, durante una diretta Facebook.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata