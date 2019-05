Ue, Salvini: Non sfido nessuno, mi interessano principi e non regolette

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Non ho voglia di sfidare nessuno, non sto a impiccarmi a un numero o a una regoletta. Bisogna rivedere le politiche sulla crescita. Mi interessano i principi". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano, a chi gli chiedeva delle parole sul "mandato ricevuto dagli elettori per ridiscutere i parametri" a Bruxelles.

