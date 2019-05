Ue, Salvini: Lettera in arrivo, maturo momento rivedere parametri vecchi

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "So che è in arrivo una lettera da parte della Commissione europea sull'economia. Penso che sia il maturo il momento per rivedere dei parametri vecchi e superati che hanno fatto male all'Europa altrimenti un voto come questo non si spiegherebbe". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

