Ue, Salvini: Io commissario? Faccio ministro Interno, non ho altre mire

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - "Non abbiamo pensato minimamente a nomi di commissari europei, un passo per volta. Faccio il ministro dell'Interno, conto di farlo a lungo. Non ho altre mire, c'è gente più in gamba di me". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, segretario della Lega, in conferenza stampa in via Bellerio, a Milano.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata