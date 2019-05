Ue, Salvini: Con rispetto regole disoccupazione, non mi attacco a numerini

di dab/mad

Milano, 18 mag. (LaPresse) - "Qualcuno vorrebbe che l'Europa non cambiasse mai, perché ci ha guadagnato". Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine dell'Assemblea nazionale di Confagricoltura, rispondendo a una domanda dei cronisti sulla sfida per le Europee. "Io voglio garantire il lavoro - aggiunge -, se rispettare dei vincoli porta disoccupazione, io devo fare l'esatto contrario. Poi non mi attacco ai numerini".

