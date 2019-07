Ue, Salvini: Commissario sarà un politico, io non ho riserve

di mrc/dab

Milano, 6 lug. (LaPresse) "Io la riserva non ce l'ho, il nome lo discuto prima agli altri e non con i giornalisti. Non mando a Bruxelles un nemico del mio Paese, questo è poco ma sicuro. Il voto delle elezioni europee dà alla Lega l'onore e l'onore di indicare chi andrà in Europa come commissario e come ministro degli Affari europei". Lo ha dichiarato il ministro dell'Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, al villaggio della Coldiretti a Milano. "L'era dei tecnici mi sembra ampiamente superata. Per il ministro entro la prossima settimana, per commissario c'è ancora tempo".

