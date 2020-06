Ue, Salvini: Berlusconi su Mes come Renzi e Prodi, non lo capisco

di egr

Roma, 17 giu. (LaPresse) - "I soldi del Mes non sono scesi dal cielo, ma sono pagati dagli italiani. Siccome sono soldi che abbiamo pagato noi, possiamo scegliere dove spenderli o dobbiamo obbedire a Berlino? Se cancellano gli articoli 13 e 14, cioè cancellano ogni condizionalità, evviva, ma fino a che non lo fanno, non mi fido. Se le tolgono ne riparliamo". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Skytg24. "Questo non lo capisco cioè quando Berlusconi ha le stesse posizioni di Renzi e di Prodi qualche dubbio mi viene...", aggiunge in merito alla posizione favorevole dell'alleato Silvio Berlusconi sul Mes.

