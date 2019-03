Ue, Salvini: Bandiera dell'Europa? Ho messo quella del Milan

di bdr/nbr

Cernobbio (Como), 23 mar. (LaPresse) - "Quando ho letto l'appello del presidente Prodi a mettere la bandiera dell'Europa fuori dalla finestra, anche per come è andato il derby, ho messo quella del Milan". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento a Cernobbio per il Forum di Confcommercio. "La Ue è un bellissimo sogno, ma doveva essere quella di Maastricht, ma doveva garantire benessere economico e sociale e piena occupazione".

