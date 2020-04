Ue, Renzi: In due mesi ha fatto moltissimo, ora tocca a Italia

Roma, 22 apr. (LaPresse) - "L'Europa in due mesi ha fatto quello che non ha fatto in due lustri. Ha messo tanti soldi sulla Bce, ha sospeso il patto di stabilità e crescita, ha messo 100 miliardi su Sure, 37 miliardi senza condizionalità del Mes, comunque parte il Recovery Fund, la Bei è incaricata di lavorare. Tutto si può dire dell'Europa tranne che non abbia reagito". Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi in un'intervista a LaPresse. "Poi c'è un punto - aggiunge - è chiaro che a differenza di quello che pensano gli statisti grillini no Mes, i prestiti vanno restituiti. E' ovvio. Quello che però l'Italia dovrebbe restituire, prima ancora di un prestito, è un contributo di idee, di innovazione, di visione. L'Europa ci sta dando i soldi, l'Italia dovrebbe dare delle idee all'Europa. Questo è quello che forse manca. Il racconto di tutti è 'L'Europa fa poco, i sovranisti sono forti per colpa dell'Europa'. Il mio racconto è 'l'Europa ha fatto moltissimo, oggi bisogna che l'Italia faccia di più".

