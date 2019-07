Ue, Regimenti(Lega) entra in 2 commissioni del Parlamento

Dopo la proclamazione e l’insediamento, la scorsa settimana, nel Parlamento Europeo, la deputata Luisa Regimenti, eletta nella Lega di Salvini, entra a far parte di due prestigiose commissioni parlamentari: la Commissione per il Commercio Internazionale e la Commissione Ambiente, Sanità e Sicurezza Alimentare. In una nota l’eurodeputata dichiara di essere "onorata di far parte di due commissioni di indubbio peso e influenza. Proprio per tale ragione – prosegue Regimenti – mi impegnerò proficuamente per essere all’altezza della fiducia che i numerosi elettori hanno riposto in me. Difenderò gli interessi del nostro Paese, in un’Europa sempre più a destra, come sancito nelle elezioni in Grecia, e in cui l’Italia, grazie al Governo di cui la Lega fa parte, sembra uscire dalla profonda crisi degli ultimi anni, come dimostra il numero record degli occupati".

