Ue, Prodi: Esercitare un ruolo attivo e dignitoso, non piagnone

di vln/ect

Bologna, 16 nov. (LaPresse) - "O custodiamo il Mediterraneo oppure non avremo futuro. La nostra prima missione è avere un grande ruolo in Europa, un ruolo attivo, non piagnone, e dignitoso". Lo ha dichiarato Romano Prodi nel suo videomessaggio alla convention Pd di Bologna.

