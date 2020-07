Ue, Patuanelli: Commissione su risorse? Non abbiamo tempi così lunghi

di dab

Roma, 27 lug. (LaPresse) - "Credo che ci debba essere un ruolo forte del governo nel determinare alcune decisione sul come andremo ad invesitre le risorse europee. Su questo sarà misurato il governo". Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ai microfoni di 'SkyTg24 Economia'. "Il ruolo del Parlamento è costituzionale, dopodiché c'è tutta la base tecnica che è curata da tutti i ministri e i ministeri", aggiunge. Sulla possibilità o meno di avere una commissione parlamentare, il responsabile del Mise risponde: "Non credo sia né necessaria, né non necessaria. Il Parlamento deciderà il modo migliore per rapportarsi con il governo. Ma non abbiamo tempi così lunghi, posto che a settembre dovremo avere il dettaglio".

