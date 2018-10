Ue, ok Senato a risoluzione maggioranza in vista riunione Consiglio

di mbb/npf

Roma, 16 ott. (LaPresse) - Il Senato, riunito per ascoltare il premier Giuseppe Conte sul prossimo Consiglio Ue, che si terrà questa settimana, ha approvato una risoluzione di maggioranza che impegna, tra le altre cose, il Governo "ad adoperarsi affinché si delinei una strategia europea strutturata su politiche comuni nell'immigrazione, con una condivisione da parte degli Stati membri sia delle operazioni di ricerca e salvataggio che quelle di accoglienza per un'equa ripartizione delle pressioni derivanti dai flussi migratori, in particolare dei salvati in mare". I voti positivi sono stati 146, 93 no. Gli astenuti 15.

