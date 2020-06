Ue, Molinari (Lega): Ennesimo one man show Conte, fallimento totale

di lrs

Milano, 17 giu. (LaPresse) - "Ho perso il conto di quante volte quest'aula è diventata una sorta di palcoscenico per il one man show del presidente Conte". Così il capogruppo alla Camera della Lega, Riccardo Molinari, dopo l'informativa del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "È un fallimento totale, con mancette che non servono a nessuno", ha aggiunto.

