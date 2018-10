Ue, Moavero-Moscovici: Avanti con dialogo, resti leale e costruttivo

di npf

Roma, 19 ott. (LaPresse) - Il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, ha avuto oggi, a Roma, una riunione con il Commissario europeo responsabile per gli affari economici, Pierre Moscovici. Lo comunica la Farnesina.

L'incontro ha fornito l'occasione per riaffermare la comune volontà di proseguire il dialogo nel normale quadro istituzionale, delineato dalle regole dell'unione economica e monetaria, con riguardo al documento programmatico di bilancio, che il Governo ha trasmesso a Bruxelles lo scorso 15 ottobre.

Il Ministro e il Commissario hanno, in particolare, concordato sull'importanza di mantenere la discussione in un'atmosfera improntata a un corretto, leale e costruttivo confronto delle rispettive valutazioni, in coerenza con le normative vigenti.

