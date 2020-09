Ue, Meloni: Cav contento, sa che diverse opzioni sono valore aggiunto

di ddn/dab

Roma, 29 set. (LaPresse) - Silvio Berlusconi "mi ha fatto tanti complimenti, abbiamo chiacchierato un pochino. Era sinceramente contento, sa che anche le opzioni diverse in Europa possono poi rappresentare un valore aggiunto in una ipotesi di governo perché avrebbe un ampio spettro di alleanze". Così Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia e neo eletta presidente dei Conservatori europei (Ecr), a margine della conferenza stampa in Senato.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata