Ue, Mattarella: Visione fondatori per superare difficoltà

di lcl

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Il cammino dell'Unione europea è passato attraverso fasi di fiducia e periodi di difficoltà, ma non venendo mai meno alla sua fondamentale promessa di pace, stabilità e prosperità per i popoli europei. La visione di una generazione di intellettuali e uomini politici che per il bene comune della famiglia europea seppe superare divisioni antiche ci deve sostenere anche nelle attuali difficili circostanze". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa dell'Europa.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata