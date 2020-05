Ue, Mattarella: Sfida senza precedenti, dare risposte all'altezza

di lcl

Milano, 9 mag. (LaPresse) - "Ci troviamo di fronte a una sfida che non ha precedenti per ampiezza e profondità, e dobbiamo saper dare risposte all'altezza di quella lungimiranza che, ancor oggi, rappresenta il patrimonio più prezioso che i Padri fondatori ci hanno lasciato in eredità. Non è in gioco soltanto la risposta alla crisi epidemica, ma si tratta di un banco di prova fondamentale per il futuro dei nostri popoli e per la stessa stabilità del continente". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa dell'Europa.

