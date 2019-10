Ue, Mattarella: Se più solida e più coesa partner più credibile

di lrs/mad

Milano, 3 ott. (LaPresse) - "Un'Europa più solida, e più coesa, diverrebbe un partner internazionale più credibile. Si affermerebbe come architetto esperto per il cantiere del nuovo multilateralismo, portando in dote una esperienza di valore". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo al forum dell'Ispi, a Milano, dal titolo 'Il futuro del multilateralismo'.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata