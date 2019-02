Ue, Martina: Subito battaglia per tasse a multinazionali

di npf

Roma, 21 feb. (LaPresse) - "Io farei da subito una battaglia per far pagare le tasse alle multinazionali che creano profitto in Italia e non pagano un euro. Si tratta di una questione enorme, una grande battaglia dei democratici e dei progressisti e l'Europa dovrebbe essere al centro di questa iniziativa. L'armonizzazione fiscale in un tempo globale come questo, con società che spostano profitti senza pagare un euro è una questione decisiva". Così candidato alla segreteria del Partito democratico Maurizio Martina, ospite di Mattino24 su Radio24.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata