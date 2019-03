Ue, M5S: Candidati tutti incensurati, iniziare a cambiare anche Europa

di lrs

Milano, 31 mar. (LaPresse) - "Stiamo selezionando le persone che andranno in Europa per continuare a cambiare l'Italia e iniziare a cambiare tutta l'Europa. Sono persone che stiamo selezionando tutti insieme per il loro merito e per la loro competenza. Sono tutte persone di altissimo livello con una caratteristica fondamentale in comune: sono tutti incensurati!". Così il Blog delle Stelle a proposito dei risultati del primo turno delle europarlamentarie, in vista delle elezioni del 26 maggio, con 200 candidati in corsa per il secondo.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata