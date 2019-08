Ue, M5S: Autogol di Salvini, ora Italia perderà Concorrenza

di dab

Milano, 8 ago. (LaPresse) - “Con la mossa di Salvini, l'Italia probabilmente perderà l'importante Commissario europeo alla concorrenza che avrebbe sostenuto il sistema Italia e le nostre imprese in Europa. Non si è mai visto un partito che prende il 34% alle elezioni europee e si condanna in questo modo all'irrilevanza internazionale. Nemmeno Renzi riuscì in tale impresa. Salvini e la Lega stanno danzando sulla pelle degli italiani, complimenti”. Così in una nota il Movimento 5 Stelle Europa.

