Ue, L. Fontana: Mi piacerebbe commissario Lega economia, Giorgetti e Borghi bravi

di lrs/ect

Milano, 27 mag. (LaPresse) - La Lega chiederà di indicare un commissario europeo? "Immagino che, visto il risultato elettorale sulla questione delle europee, sarà probabile. Ovviamente è una questione governativa. A me piacerebbe perché bisogna fare una trattativa che fosse un commissario che si occupa di cose riguardanti l'economia o il commercio". Così il vice segretario della Lega e ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, nella sede del partito in via Bellerio, a Milano. Chi vedrebbe bene? "Ne abbiamo tanti bravi, c'è Giorgetti, Zaia, anche se Zaia me lo tengo in Veneto visti i risultati che abbiamo avuto. Ho visto che prima c'era Borghi in tv. Tanti bravi ne abbiamo", ha aggiunto.

