Ue, Gualtieri: Totale ridotto, ma paradossalmente a Italia più risorse

di dab

Roma, 21 lug. (LaPresse) - "Il presidente Conte ha mostrato una tempra negoziale notevole, ed è stato decisivo in alcuni passaggi". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'In onda', su La7. "L'Italia non perde nulla e ha aumentato la parte di prestiti. Paradossalmente, anche con la riduzione delle quantità siamo usciti con più risorse per l'Italia", aggiunge.

