Ue, Gualtieri: Italia deve spendere bene fondi, è occasione storica

di abf

Roma, 29 mag. (LaPresse) - "L'Italia deve spendere bene i fondi del Recovery Fund, è un'occasione storica per l'Italia per farla crescere come potenziale". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri a SkyTg24. "E' una grande opportunità per rendere l'Italia un Paese più forte e più giusto, vogliamo fare un piano molto ambizioso, puntando sulla digitalizzazione e sulla banda larga. Il Turismo sarà uno dei principali destinatari delle risorse del Recovery Fund", si aggiunge.

