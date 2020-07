Ue, Gualtieri: E' successo per Italia ed Europa, useremo bene risorse

di abf

Roma, 21 lug. (LaPresse) - "Noi avevamo chiesto qualcosa di straordinario, la nostra posizione prima era isolata, poi si è allargata a vari Paesi. La Commissione ha presentato una prima proposta in linea con le richieste dell'Italia, siamo usciti dal Consiglio con più risorse di quanto previste della Commissione. E' difficile non considerarlo un successo per l'Italia e l'Europa". Così il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, a 'In onda', su La7. "E' evidente che dovremo usare bene queste risorse, da oggi ci impegniamo per spenderle bene", ha aggiunto.

