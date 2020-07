Ue, Gualtieri: Accordo è risultato storico, inimmaginabile pochi mesi fa

di abf

Roma, 21 lug. (LaPresse) - "L'accordo chiuso a Bruxelles dopo quattro giorni di dura trattativa costituisce un risultato storico per l'Italia e per l'Europa, del tutto inimmaginabile soltanto pochi mesi fa. Oggi tutto è cambiato, con un'intesa frutto di un processo laborioso e impegnativo, nato dalla lettera che l'Italia, con il presidente Conte, ha promosso insieme ad altri capi di Stato e di governo, a partire da Macron e Sanchez". Così il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri, in un lungo post su Facebook.

"Un lavoro certosino che ha costruito in questi mesi un fronte comune via via più largo, con l'impegno importante della Commissione del Parlamento Europeo, della Germania e di tanti altri paesi, e che ha delineato un programma ambizioso, basato su emissione di titoli comuni per 750 miliardi di euro, all'altezza della sfida che ci aspetta. È la prima volta che questo succede e noi ci abbiamo creduto sin dall'inizio", ha aggiunto.

