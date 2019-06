Ue, Giorgetti: Io commissario? Lo escludo. Governo pensa ad altre soluzioni

di npf

Roma, 29 giu. (LaPresse) - "Io non sono interessato a fare il commissario europeo, probabilmente non sono nemmeno adatto a farlo, ma ringrazio tutti gli attestati di stima. Credo che il Governo si stia attrezzando per altri soluzioni che non prevedono il sottoscritto". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti a 'L'intervista' di Maria Latella su Skytg24. Quindi non succederà? "No", ha risposto.

